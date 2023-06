Na última sexta-feira, 02 de junho, a turma do PJ Andradas esteve presente com 38 participantes no II Fórum Regional da Juventude, que foi realizado no campus do Instituto Federal do Sul de Minas, em Machado. O evento reuniu jovens que integram o Parlamento Jovem do Polo Conexão Sul, composto pelas cidades de Andradas, Carvalhópolis, Inconfidentes, Monte Sião, Ouro Fino, Poço Fundo, Santa Rita de Caldas, São Lourenço, Silvianópolis e Turvolândia.

O Fórum faz parte das ações de fortalecimento do Polo Regional e foi organizado em parceria com o IF Sul de Minas. Durante o evento, os jovens acompanharam atividades culturais desenvolvidas por alunos do IF e puderam apresentar suas próprias cidades, mostrando as particularidades de cada uma contextualizando-as dentro tema do PJ 2023: Jovem e Mercado de Trabalho. Cada comitiva mostrou aos demais alunos quais produtos se destacam em sua região e quais mercados mais movimentam a força de trabalho do município.

Durante o evento, após o almoço os alunos visitaram as instalações do campus em espaços dos cursos de Administração, Alimentos, Enfermagem, Informática, Ciências Biológicas e Computação, onde foram recebidos por professores e coordenadores dos cursos. Os jovens receberam informações sobre os conteúdos que são abordados, inserção no mercado de trabalho e tiraram dúvidas.

Para finalizar, houve um bate papo com profissionais de diversas áreas, focados em capacitação, inserção e pesquisa sobre mercado de trabalho, que levaram informações de qualidades aos jovens, complementando a formação temática proposta para o tema 2023, incentivando-os a ampliar suas pesquisas durante a fase de formação para a apresentação de propostas concisas e condizentes com a realidade. Foi também entregue a representantes dos municípios uma proposta de atividade a ser desenvolvida por cada turma, com intenção de fixar o conteúdo passado.

Informações : Assessoria de Comunicação Câmara de Andradas

Fotos: Paulo Henrique Araújo