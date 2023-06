Vai começar a tradicional festa de Santa Rita no bairro Leandro Previato

Paróquia Nossa Senhora Aparecida vai realizar à partir dessa quarta- feira, 07 de junho a tradicional Festa de Santa Rita de Cássia, o evento que vai acontecer no Salão de Festas Monsenhor Vicente Pereira Gomes , subsolo da Igreja de Santa Rita, vai contar com comidas típicas juninas, shows e um delicioso almoço no domingo.