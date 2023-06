Jovem de 24 anos é encontrada sem vida na zona rural de Andradas

Na manhã dessa quinta-feira,08 de junho, uma jovem de 24 anos foi encontrada sem vida em uma chácara no bairro do Óleo, zona rural de Andradas. De acordo com informações do boletim de ocorrências Aline Lara de Oliveira Souza estava com os amigos durante a noite e pela manhã teria se engasgado, quando tomava um copo de água.

Os amigos contaram à polícia que chamaram por socorro, porém a ligação teria sido atendida pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, devido o sítio ficar próximo às cidades paulistas. Foram orientados através de telefone sobre os procedimentos de engasgo e acionaram os serviços da PM local e a ambulância.

Quando os profissionais chegaram a jovem já estava morta. Ao lado dela estava a prótese dentária.

Ainda segundo o que foi apurado, os amigos disseram que a prótese foi retirada no momento em que ela sofreu o engasgo, seguindo as determinações da Polícia Militar pelo telefone.

O Corpo foi levado para a Santa Casa de Andradas e em seguida encaminhado para o IML de Poços de Caldas. O caso será investigado.