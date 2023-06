Projeto “Minha Escola na TV” é um dos destaques do 7º Congresso Nacional de Educação

Nos dias 06 e 07 de junho aconteceu no Espaço Cultural da Urca o 7º Congresso Nacional de Educação de Poços de Caldas, evento realizado pela GSC Eventos em parceria com o IF Sul de Minas – Campus Muzambinho. Trata-se de um dos mais importantes congressos técnicos e científicos de Educação do Estado de Minas Gerais. O evento reuniu acadêmicos, educadores, gestores educacionais e estudantes.

Um dos eventos que marcou a programação foi a Conferência Instituto Alcoa. São inúmeros projetos desenvolvidos nas cidades de atuação da empresa de alumínio, incentivando a participação e parceria com as comunidades, entre eles o “Minha Escola na TV”, desenvolvido pela ANTV – Tv Andradas através da Fundação Educativa Andradense. Os repórteres João Rafael de Oliveira e Ana Maria Campese explicaram como é o desenvolvimento dessa iniciativa, que tem como objetivo abrir as portas das escolas para a comunidade através de material de vídeo produzido pelos próprios alunos. Três integrantes da Escola Daniel Ribeiro Moggi estiveram presentes para fazer a cobertura do evento.

Também foram apresentados os projetos Melhores Práticas do Programa Ecoa Gestão – Escola Municipal José Raphael Santos Netto, com “Zé Netto visita Poços” e “Rádio Traquinagem” da ONG Casa da Árvore.