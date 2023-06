Alunos da Escola Adventista de Andradas visitam a Câmara Municipal

Estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental I da Escola Adventista de Andradas participaram de uma visita guiada à Câmara Municipal, organizada pela Escola do Legislativo “Vereador Professor Paulo Afonso de Lima”.

Os 26 alunos presentes estiveram acompanhados da professora Caroline Calegari, da monitora Adriele Malaquias e da coordenadora da instituição educacional, Beatriz Teixeira. Eles conheceram as instalações da Câmara e participaram de uma palestra ministrada pelo diretor da Escola do Legislativo, João Carlos de Souza, sobre as funções do Poder Legislativo Municipal, além de conhecerem as instalações administrativas, as Galerias de ex-presidentes e das atividades da Escola do Legislativo, bem como os projetos desenvolvidos na Câmara.

A turma do 5º ano da Escola Adventista está estudando os Três Poderes e suas funções – Executivo, Legislativo e Judiciário – e estiveram na Câmara Municipal para ter contato lúdico com o Poder Legislativo Municipal.

“A visita orientada contextualiza o processo de formação do Município e sua importância ainda quando não havia prefeito municipal e o presidente da Câmara era também Agente Executivo. Falamos com os alunos sobre as funções dos vereadores, como surgem as Leis e as funções dos servidores”, explicou o diretor da Escola do Legislativo.

A atividade foi agendada por meio do presidente da Mesa Diretora, Paulo Cesar Moreira, que foi convidado a falar sobre a função do vereador aos estudantes em sala de aula. “Falar sobre um tema tão importante é muito gratificante e, desde o ano passado, quando surgiu essa oportunidade, sugeri que a escola trouxesse os alunos à Câmara para ter um contato mais próximo com a instituição pública legislativa que é a casa do povo, local onde são debatidas as leis e as proposições que direcionam os rumos da política local”, explicou o presidente.

Foto e informações: Câmara Municipal de Andradas