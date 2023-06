Presídio de Andradas será pioneiro na implantação do ensino a distância

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) lançará, nesta quinta-feira (15/6), em solenidade, projeto inovador de ensino a distância “Eja Tech Elfus”, que será realizado de forma pioneira no Presídio de Andradas. Por meio de plataforma web, com segurança certificada, os detentos terão acesso aos conteúdos didáticos de todas as matérias da educação básica, dos ensinos fundamental e médio, alinhados com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).O projeto foi viabilizado por meio de Termo de Cooperação Técnica assinado pela Sejusp e a empresa Elfutec, desenvolvedora do sistema, sem ônus para o Estado. A parceira também irá fornecer oito tablets e pontos de internet para que os detentos possam acessar a plataforma educativa. A entrega dos dispositivos será feita durante a solenidade de lançamento.

Inicialmente nove detentos irão participar das atividades. Um deles exercerá a atividade de monitor do grupo, alinhando informações e esclarecendo dúvidas de acesso. Os participantes poderão se preparar para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), que concede certificados de conclusão de ensinos fundamental e médio aos aprovados no certame. E, também, para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) – prova de admissão à educação superior.

O diretor-geral do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG), Rodrigo Machado, a superintendente de Humanização do Atendimento, Ana Paula Dolabella, e a diretora de Ensino e Profissionalização, Maristela Pessoa, participarão da solenidade.

