Projeto “Minha Escola na TV” – Turma da Escola Daniel R. Moggi participa da formatura

Na manhã desta quarta-feira (14) foi realizada a formatura da segunda turma do projeto “Minha Escola na TV”, desenvolvido pela ANTV – TV Andradas com o apoio do Instituto Alcoa, através da Fundação Educativa Andradense.

A entrega dos diplomas aconteceu na sede da emissora para os 12 alunos do Ensino Fundamental 2 da Escola Estadual Daniel Ribeiro Moggi, com a presença dos familiares, diretor da instituição de ensino Adriano, do analista de relações comunitárias e comunicação externa da Alcoa Fábio Costa , além de membros da equipe de projetos.

Durante três meses foram realizadas aulas teóricas e práticas sobre produção de matéria jornalística, envolvendo pauta, redação, filmagem, locução e edição. Agora o grupo está pronto para fazer a cobertura de trabalhos e eventos que irão acontecer na escola para exibição no Telejornal Integração.