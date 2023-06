Arqueólogo andradense Bruno Pastre Máximo conquista prêmio do British Museum, no Reino Unido

O arqueólogo de Andradas que hoje atua no Museu Amazônico da Universidade Federal do Amazonas Bruno Pastre Máximo foi agraciado no último dia 8 de junho com o prêmio Endagered Material Knowledge Project (EMKP)/ Projeto de conhecimento sobre bens materiais em perigo, em tradução livre.

A premiação é concedida pelo British Museum, do Reino Unido, e consiste no financiamento da pesquisa intitulada “Saberes cerâmicos entre os Bayot-Jola da Guiné-Bissau: documentando os usos e significados de uma tradição em desaparecimento”.

O projeto de pesquisa que envolve a memória das mulheres ceramistas Diola, da Guiné-Bissau, conta com o pesquisador da Universidade de Oxford, Angelo Vasco; Marília Oliveira Calazans, da Universidade Federal de São Paulo e Leonardo Cardoso, da Secretaria da Cultura do Ministério da Educação da Guiné-Bissau.

Treinamento no Museu Britânico

Bruno Pastre foi convidado para realizar uma viagem de treinamento e formação junto ao Museu Britânico, por uma semana, no mês de setembro. Ele comenta a expectativa em relação ao treinamento. “Estou muito feliz com esta conquista e espero que esta oportunidade possa ser o início de construção de pontes entre o British Museum e o Museu Amazônico”, declarou o pesquisador.

Informações: Universidade Federal do Amazonas