Representantes do presidio de Andradas falam sobre a importância do ensino a distância

Representantes do presidio de Andradas falam sobre a importância do ensino a distância

Foi lançado o projeto de ensino a distância “Eja Tech Elfus”, que será realizado de forma pioneira no Presídio de Andradas. A proposta visa a integração entre os detentos, proporcionando aprendizado e novas perspectivas de futuro. A equipe de jornalismo da ANTV recebeu os vídeos da SEJUSP que mostram os depoimentos do diretor local e também da pessoa que vai auxiliar as aulas