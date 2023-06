Alunas do curso gratuito de costura industrial revelam o quanto o aprendizado fez a diferença.

Linha, agulha e máquina se tornaram parte da rotina de pessoas que buscaram especialização no curso de Costura Industrial, oferecido gratuitamente pela Fundação Deputado Alcides Mosconi e Prefeitura de Andradas. Depois do aprendizado, veio a oportunidade no mercado de trabalho.