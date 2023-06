Confecções abrem oportunidade de trabalho para profissionais que se formaram no curso de costura

A Fundação Deputado Alcides Mosconi oferece diversos cursos gratuitos para a população através de parceria com a Prefeitura de Andradas. Um dos mais requisitados é o de costura industrial. Nesta segunda-feira nós vimos a história de uma aluna que conquistou espaço no mercado de trabalho com as atividades em casa. Hoje vamos conhecer a história de quem encontrou oportunidade nas confecções.