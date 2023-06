34ª Festa do Biscoito será realizada em Caldas no mês de julho

34ª Festa do Biscoito será realizada em Caldas no mês de julho

Entre os dias 07 e 30 de julho vai acontecer em Caldas um dos eventos mais tradicionais do Sul de Minas: a Festa do Biscoito. Assim nas edições anteriores o público vai encontrar os fornos de barro, que permanecem acesos todos os dias e assam biscoitos, broas e bolachas. No lado histórico reúne entre os biscoiteiros estão os fundadores e seus familiares, que garantem a qualidade dos produtos e a continuidade desse costume.

Também fazem parte da programação outras variedades gastronômicas, shows e apresentações culturais.

Horários de abertura:

* Sextas-feiras: 18h

* Sábados: 12h

* Domingos: 12h

Portaria:

* Sextas-feiras: 1kg de alimento não perecível.

* Sábados R$ 5,00 durante o dia e R$ 10,00 à noite.

* Domingo R$ 5,00.

A Festa do Biscoito é promovida pela prefeitura municipal de Caldas e não tem fins lucrativos . A programação segue sendo atualizada nas redes sociais oficiais da Prefeitura: www.instagram.com/prefeituradecaldas

Fotos e informações: Prefeitura de Caldas