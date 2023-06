Fim de semana de escolha da rainha e princesas da Quinquagésima Sexta Festa do Vinho

O final de semana será marcado em Andradas pela escolha da rainha e princesas da Quinquagésima Sexta edição da Festa do Vinho , o concurso vai acontecer à partir das 20 horas no próximo sábado dia 24 de julho no Pavilhão do Vinho. Nove candidatas disputam três vagas na corte. E como será que fica o coração de quem está se despedindo? Nossa equipe de reportagem esteve com a rainha da festa de 2022 Giovana Fraga , que fez um balanço do seu reinado.