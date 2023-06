Megaoperação da Polícia Militar intensifica trabalho de combate ao tráfico de drogas nas rodovias mineiras

Está em andamento, no estado, a megaoperação Narco Minas, executada pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) com empenho de aproximadamente 1,2 mil militares. A ação estratégica ocorre nos cerca de 30 mil quilômetros de rodovias estaduais e federais delegadas sob a responsabilidade da corporação.

A megaoperação é realizada pelo Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) em referência ao 26/6, Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas, data definida pela Organização das Nações Unidas desde 1987.

Até o próximo domingo (2/7), serão feitas abordagens sistemáticas em locais estratégicos, além de blitze preventivas, durante as 24 horas do dia. A megaoperação Narco Minas conta com apoio Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e de outros órgãos.

De acordo com o subcomandante do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, major Gláucio Sigaud Caetano, a Narco Minas integra as operações que são desenvolvidas, diariamente, pela Polícia Militar nas rodovias mineiras com o objetivo de coibir a criminalidade violenta, como o tráfico de drogas.

“De janeiro até agora, a Polícia Militar já retirou de circulação quase 20 toneladas de drogas, sendo maconha e cocaína as mais apreendidas nas rodovias”, disse.

A megaoperação foi lançada oficialmente na manhã desta segunda-feira (26/6), no Anel Rodoviário de Belo Horizonte.

Informações : Agência Minas

Foto : PMMG / Divulgaçã