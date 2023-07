Zeca Lima encerra 10ª edição da Festa Italiana de Andradas

Uma noite especial na 10ª edição da Festa Italiana de Andradas. O músico Zeca Lima, patriarca do grupo Família Lima, fez um show inesquecível no Pavilhão do Vinho. Com sua voz única e habilidade no violino, trouxe um repertório bem diversificado, que foi desde canções típicas italianas até clássicos do pop. O público soltou a voz, dançou e aplaudiu.