O artista 𝙅𝙤𝙖̃𝙤 𝙋𝙞𝙣𝙩𝙖𝙙𝙤 foi aprovado para participar da 𝙎𝙚𝙢𝙖𝙣𝙖 𝙙𝙚 𝘼𝙧𝙩𝙚 𝙑𝙞𝙨𝙞𝙤𝙣𝙖́𝙧𝙞𝙖, 𝙈𝙮𝙨𝙩𝙞𝙠𝙖 – 𝙍𝙚𝙨𝙞𝙙𝙚̂𝙣𝙘𝙞𝙖 𝙖𝙧𝙩𝙞́𝙨𝙩𝙞𝙘𝙖

O artista ๐™ ๐™ค๐™–ฬƒ๐™ค ๐™‹๐™ž๐™ฃ๐™ฉ๐™–๐™™๐™ค foi aprovado para participar da ๐™Ž๐™š๐™ข๐™–๐™ฃ๐™– ๐™™๐™š ๐˜ผ๐™ง๐™ฉ๐™š ๐™‘๐™ž๐™จ๐™ž๐™ค๐™ฃ๐™–ฬ๐™ง๐™ž๐™–, ๐™ˆ๐™ฎ๐™จ๐™ฉ๐™ž๐™ ๐™– – ๐™๐™š๐™จ๐™ž๐™™๐™šฬ‚๐™ฃ๐™˜๐™ž๐™– ๐™–๐™ง๐™ฉ๐™žฬ๐™จ๐™ฉ๐™ž๐™˜๐™–, organizada pela Academia Brasileira de Arte Visionรกria. Essa รฉ uma grande oportunidade para o crescimento da carreira. O evento vai acontecer no mรชs de agosto na Ilha do Mel, Paranรก.

Os parceiros, patrocinadores, investidores ou pessoa fรญsica interessados em apoiar o artista podem entrar em contato e ajudรก-lo com o valor da taxa de inscriรงรฃo, que รฉ de R$5.880,00. Faรงa o pix com o valor que quiser contribuir.

โ€œA arte move cada molรฉcula do meu ser e faรงo dela ponto central da minha vida. Fico imensamente grato com a atenรงรฃo. Se vocรช tambรฉm รฉ um amante da arte e tiver a oportunidade de ajudar um artista independente a caminhar com sua carreira no Brasil e possivelmente o mundo, conto com sua colaboraรงรฃo! Agradeรงo a atenรงรฃo e muito AXร‰!โ€, relata Joรฃo Pintado.