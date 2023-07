Festival Gastronômico Sabores da Montanha acontece até 30 de julho

O 1º Festival Gastronômico Sabores da Montanha, que teve início no último dia 2 de junho e prosseguirá até o próximo dia 30 de julho reunindo 29 municípios dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, vem oferecendo a oportunidade para que moradores e turistas tenham experiências gastronômicas diferenciadas, fora do comum para a maioria do público, que está habituado a pratos contemporâneos.

Por conta do festival, os frequentadores de parte dos 70 estabelecimentos participantes vêm experimentando pratos típicos da região da montanha, que é o mote do festival, com ingredientes frescos de produtores artesanais locais.

A relação de todos estabelecimentos e as respectivas cidades podem ser conhecidas por meio do site oficial do evento: www.saboresdamontanha.com.br. As localidades estão situadas na Serra da Mantiqueira paulista, Sul de Minas Gerais, Serra da Bocaina (SP) e Visconde de Mauá (RJ).

Mais delícias

Em Andradas (MG), cidade que tem 14 participantes, os apaixonados por doces também poderão ter uma experiência inusitada: bolachas rechedas com vinho. A bebida, inclusive, faz da cidade uma das melhores produtoras de vinho do estado.

A Delícias da Kaká possui uma grande variedade de doces, mas o destaque vai para as bolachas do tipo cavaca, casado e tudinho recheadas com a bebida, que estão participando do festival.

Elas são produzidas com o vinho integrado à massa, resultando no sabor da bebida nas bolachas. E o teor do álcool evapora no forno. Ou seja, dá até para a criançada experimentar, sem riscos. Para produzir as guloseimas, a casa utiliza como ingredientes a farinha de trigo, açúcar, margarina, gordura de palma, leite, vinho branco, ovos, fermento em pó, bicarbonato de amônia e aroma de vinho.

Também em Andradas, a Minas Coffe produziu para o festival um Waffle a Mineira, que consiste em uma diferenciada massa de pão de queijo, em formato de waffle, recheada com queijo, presunto, muçarela, peito de peru e requeijão.

Participantes de Andradas: Delícias da Kaká, Vinícola Stella Valentino, Casa Geraldo, Don Fonseca Burger & Grill, Minas Coffee Cafeteria, Pizzaria Tradicionalle, Soberano Steak House, Taverna Restaurante, General Beer, Pastelaria Mercadão, Restaurante Rio Branco, Café e Confeitaria Braga, Mirante da Serra.

Grupo Sabores: O 1º Festival Gastronômico Sabores da Montanha tem patrocínio da Azul Pagamentos e Revista Travel for Life, com apoio institucional do Portal Hora Campinas, Portal Turismo Sul de Minas e Associação Comercial, Industrial e Rural de Andradas (MG).

A Sabores da Montanha, organizadora do festival, pertence ao Grupo Sabores, uma associação formada por empresários do setor gastronômico que trabalha na divulgação e valorização da gastronomia típica das cidades serranas.

O grupo também gerencia a Sabores da Serra Gaúcha e Sabores da Praia, que reúne os quatro municípios do litoral norte de São Paulo (Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba), além da Sabores Rio, que contempla a cidade do Rio de Janeiro e os municípios litorâneos do estado.

Fonte: www.saboresdamontanha.com.br