Campeonato de Futsal é realizado no Presídio de Andradas

O Presídio de Andradas realizou em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer o 15º Campeonato de Futsal Prisional de Andradas Pró-Vida – Olimpíadas de Inverno. Ao todo, 95 custodiados participaram da edição esportiva, que aconteceu no período de 03 a 07 de julho. A final foi na última sexta-feira (7). Participaram da cerimônia de premiação final representantes da prefeitura e do Fórum da Comarca de Andradas.

De acordo com a pedagoga Leandra Polita, o projeto de futsal causa um grande impacto na unidade, já que os indivíduos privados de liberdade envolvidos no campeonato se dedicam muito para obterem a vitória. “É um projeto tradicional que é realizado há 15 anos na unidade”.

Segundo o diretor-geral da unidade, Willian Steve Batista, o campeonato de futsal contribui muito com o processo de ressocialização, pois os indivíduos privados de liberdade envolvidos se empenham nos jogos com muita disciplina e respeito às regras do jogo e da unidade. “O sucesso do presídio de Andradas se dá em razão do comprometimento de toda equipe de servidores que não mede esforços na realização das atividades educacionais e esportivas que acontecem na unidade”, destaca Willian

FOTOS E INFORMAÇÕES: SEJUSP