Contagem regressiva para a abertura da 29º Expofica

Começa nessa quinta-feira dia 13 de julho a 29º Expofica , os trabalhos já estão bem adiantados no Pavilhão do Vinho. Os representantes da ACIRA acertam os últimos detalhes para receber o público e os expositores realizam a montagem dos estandes, um dos participantes é a ANTV que nesse ano destaca os vinte cinco anos de fundação e o projeto Minha Escola na TV , iniciativa da ANTV – TV Andradas com o apoio do Instituto Alcoa.