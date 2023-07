Instituto Alcoa promove a 3ª edição do Festival da Cultura Empreendedora

Como parte da 3ª edição do Festival da Cultura Empreendedora, o Instituto Alcoa promoveu, na noite desta terça-feira, 11 de julho, uma Feira de Empreendedores com roda de conversa sobre o tema “Empreendendo na base” e atividades culturais com discotecagem de afro-brasilidades de Pedro Cezar.

Realizado no Centro Cultural Afro-Brasileiro Chico Rei, em Poços de Caldas (MG), o evento faz parte de uma série de atividades presenciais e online com o tema “Da necessidade à oportunidade: a jornada do(a) empreendedor(a)”, que tem como objetivo debater caminhos e motivações para que cada vez mais brasileiros e brasileiras consigam abrir seus próprios negócios.

O tema foi apresentado e debatido sob os mais variados aspectos. Participaram da roda de conversa Chiara Carvalho, representando o empreendedorismo cultural; Clayton Barbeiro, com foco em afroempreendedorismo; Yula Merola, falando sobre reuso e empreendedorismo socioambiental. Já a Feira contou com a exposição dos empreendedores à frente das marcas Black Boutique, Interiô, Familiare: delícias artesanais, Maricota, Black Brand, Vivenda do Camarão, Loja Vulcânica, Bonecas Ayomide e Sebrae.

“Acredito muito na cultura como um meio de empoderamento e de transformação social. Participar do Festival da Cultura Empreendedora é uma oportunidade valiosa para trazer discussões a partir de uma linguagem contemporânea e necessária”, disse a advogada Chiara Carvalho, produtora cultural e responsável pela Carvalho Agência Cultural, de Poços de Caldas.

Thais da Costa, presidente do Centro Chico Rei, agradeceu a parceria com o Instituto. “As trocas, diálogos e conexões somam positivamente no fortalecimento das redes entre os empreendedores e quem ganha com tudo isso é Poços de Caldas”, concluiu.

Festival teve abertura online com foco em igualdade

A abertura online, em 06 de julho, contou com públicos interno e externo que puderam debater sobre a importância do conhecimento, da capacitação e de oportunidades oferecidas nos setores públicos e privado, além de acompanharem a apresentação de experiências de empreendedores.

O momento teve a presença de Otavio Carvalheira, presidente da Alcoa Brasil e VP operações Brasil, San Cip. Refinery, Africa &ME e de Marco Froes, presidente do Instituto Alcoa que acompanharam duas mesas de debate sobre “Assessoria e inovação para o empreendedorismo” e “Experiências de jovens empreendedores”.

O presidente da Alcoa Brasil destacou a importância da iniciativa para a construção de um país mais igualitário. “O Instituto Alcoa atua com foco em tornar os nossos territórios de atuação mais inclusivos, com ações nas áreas de geração e trabalho e renda, como o empreendedorismo, e também na educação”.

Sobre o Instituto Alcoa

Fundado em 1990 no Brasil, o Instituto Alcoa é um instituto empresarial sem fins lucrativos que tem o propósito de transformar coletivamente os territórios em que a Alcoa está presente – Poços de Caldas, em Minas Gerais; São Luís, no Maranhão; e Juruti, no Pará – a fim de torná-los mais inclusivos e menos desiguais. Para isso, o Instituto Alcoa promove iniciativas em educação e geração de trabalho e renda, causas estruturantes para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, além de incentivar a participação social e o diálogo em torno dos temas como forma de mobilização para o engajamento. Sua atuação se conecta às políticas públicas e agendas de interesses globais, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Fonte: Assessoria de Imprensa – Alcoa