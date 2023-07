Eventos do mês de julho movimentam a economia de Andradas

Depois do dia das mães, o comércio precisa criar estratégias para atrair a atenção dos consumidores até a chegada do dia dos pais. Apesar das datas comemorativas impulsionarem as vendas Andradas tem um diferencial: o mês de julho é repleto de eventos.