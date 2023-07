𝘿𝙚𝙨𝙥𝙚𝙙𝙞𝙙𝙖 𝙙𝙚 𝙋𝙖𝙡𝙝𝙞𝙣𝙝𝙖, 𝙚𝙭-𝙩𝙚́𝙘𝙣𝙞𝙘𝙤 𝙙𝙤 𝙍𝘽𝘼𝙁𝘾 𝙚 𝙞́𝙙𝙤𝙡𝙤 𝙙𝙚 𝙚𝙦𝙪𝙞𝙥𝙚𝙨 𝙢𝙞𝙣𝙚𝙞𝙧𝙖𝙨

Vanderlei EustÑquio de Oliveira, mais conhecido como Palhinha, morreu nesta segunda-feira em Belo Horizonte. Aos 73 anos não resistiu a uma infecção.

O profissional esportivo atuou durante um ano como π™©π™šΜπ™˜π™£π™žπ™˜π™€ 𝙙𝙀 π™π™žπ™€ π˜½π™§π™–π™£π™˜π™€ π™™π™š π˜Όπ™£π™™π™§π™–π™™π™–π™¨ 𝙁π™ͺπ™©π™šπ™—π™€π™‘ π˜Ύπ™‘π™ͺπ™—π™š π™šπ™’ 𝟭𝟡𝟴𝟴.TambΓ©m tem passagens por outras equipes de Minas Gerais. Defendeu as cores do AtlΓ©tico-MG entre 1980 e 1981. Marcou 27 gols em 77 partidas. No Cruzeiro foram 434 jogos disputados, tendo sido o sΓ©timo maior artilheiro da histΓ³ria da equipe.

Nos clubes paulistas, em 1977, Palhinha se transferiu para o Corinthians e foi uma das estrelas do time campeΓ£o estadual daquele ano. Quebrou um jejum de 23 anos sem tΓ­tulos.

Como jogador, também atuou pelo Santos, Vasco e América-MG. Na Seleção, fez 18 partidas, com seis gols marcados. Treinou o América, Atlético, Cruzeiro, RBAFC, Corinthians, União São João de Araras-SP, FerroviÑrio-CE, Inter de Limeira-SP e Villa Nova-MG.

Uma grande perda para o futebol! Nossos sentimentos aos familiares.