Histórias da Festa do Vinho com a princesa da segunda edição Elizabete Alves Monteiro Ferreira

Histórias da Festa do Vinho com a princesa da segunda edição Elizabete Alves Monteiro Ferreira

Vem aí mais uma Festa do Vinho em Andradas, esse ano será a quinquagésima sexta, são décadas de tradição e história. Quem participou de cada uma delas tem boas recordações, nossa equipe de reportagem conversou com uma das princesas da segunda edição do evento, em seus relatos a satisfação de ter sido convidada para compor a corte do vinho de 1966.