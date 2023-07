Pavilhão do Vinho fica movimentado durante o final de semana com a realização da Expofica

Pavilhão do Vinho fica movimentado durante o final de semana com a realização da Expofica

O primeiro final de semana da Expofica reuniu um grande público no Pavilhão do Vinho, o evento conta com a participação de expositores dos principais segmentos de Andradas. A expectativa é receber ainda mais visitantes à partir da próxima quinta-feira, dia 20 de julho, primeiro dia de Festa do Vinho.