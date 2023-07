Time do Moretti conquista o título da Copa Internacional de Futebol

O final de semana foi marcado pela final da Taça Internacional entre a equipe do Moretti e Cerro Largo do Uruguai. Um jogo cheio de emoção, com um empate e pênaltis. Andradas levou o título e comemorou muito