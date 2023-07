Lar da Criança Andradense tem novidades para a 56ª Festa do Vinho

Os voluntários das entidades de Andradas já iniciaram os preparativos para a Festa do Vinho. Responsáveis pela praça de alimentação, o evento é de grande relevância para a arrecadação de recursos. A equipe de jornalismo da ANTV conversou com os representantes de cada instituição, que destacam o cardápio e porque é importante prestigiá-las na Festa do Vinho. Hoje vamos conhecer o Lar da Criança Andradense.