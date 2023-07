Músicos de Andradas preparam repertório especial para apresentação na 56º Festa do Vinho

Os músicos de Andradas vão ter a oportunidade de se apresentarem na 56ª Festa do Vinho de Andradas. Uma programação especial foi montada no palco alternativo, que já começou a ser montado no estádio JK.