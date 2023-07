Câmara aprova projeto que concede benefício fiscal para instalação de empresa no município

O Projeto de Lei Ordinária 15/2023 foi aprovado por todos os vereadores presentes na 4ª Sessão

Extraordinária. Trata-se da concessão de benefícios fiscais à empresa Everex Indústria e Comércio de Produtos Eletrônicos do Brasil, nos termos do artigo 188-A do Código Tributário Municipal. Três vereadores não compareceram à sessão: Antonio Carlos de Lima e Rozilda de Campos Conti, por motivos de saúde, e Ricardo Felisberto dos Reis devido a viagem previamente agendada.

Os benefícios de que tratam o projeto correspondem à isenção de 100% sobre os impostos e taxas municipais, bem como a realização do serviço de terraplanagem necessária na área onde será construído o prédio da empresa.

Em justificativa ao projeto, a Administração Municipal informou que um dos objetivos é atrair investimentos de empresas para que instalem sua planta de produto em Andradas e que, para isso, é importante a concessão de tais benefícios fiscais.

A empresa Everex faz parte do grupo econômico Digitron da Amazônia que é líder na fabricação de placas mãe e discos rígidos HDs para computadores no Brasil, produzidos no condomínio industrial localizado na Zona Franca de Manaus. O grupo está no mercado há 37 anos.

Para a instalação da empresa, o município doará uma área de pouco mais de 65 mil metros quadrados localizada no Distrito Industrial o que possibilitará à empresa o investimento em infraestrutura e mão-de-obra qualificada. A previsão de arrecadação de tributos anual poderá ser de até 400 mil reais com a obrigação de a empresa atingir o número mínimo de 100 empregados a partir do início de suas atividades comerciais e operacionais da primeira planta industrial.