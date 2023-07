Entidades participam da Festa do Vinho com a praça de Alimentação

As entidades assistenciais de Andradas utilizam a Festa do Vinho para angariar fundos para a sua manutenção , as verbas arrecadadas ajudam no custeio das despesas durante o ano todo. Por mais uma edição foi destaque o trabalho dos voluntários que ofereceram ao público um cardápio diferenciado composto por comidas deliciosas.