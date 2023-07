Jovem de Andradas morre após acidente no estado de São Paulo

Na manhã desta quarta-feira foi a despedida de Vitor Hugo da Silva Vital, de 24 anos. De acordo com a Funerária Bom Pastor o sepultamento aconteceu às 10 horas no cemitério Parque Bom Jesus. Nossos sentimentos aos familiares.

O jovem faleceu após um acidente de trânsito registrado na Rodovia Anhanguera, no sentido Leme à Pirassununga. De acordo com informações da Base Operacional da Polícia Militar Rodoviária ele conduzia um caminhão quando perdeu o controle, bateu contra uma placa de sinalização e o veículo capotou.

Ainda segundo a Polícia compareceu ao local dos fatos o delegado de plantão, que solicitou o acionamento da perícia técnica para o local e determinou a elaboração do boletim na qualificação de “Morte suspeita”. Considerou que, em em análise das circunstâncias em conjunto com as equipes do Policiamento Rodoviário, não havia indícios concretos de que a morte tenha sido decorrente do capotamento do veículo.

Conforme afirmação da perícia técnica, o corpo do condutor apresentava sinais semelhantes a infarto. No local não havia vestígios de manobras ou marcas de frenagem.

A ocorrência foi atendida pelos Policiais Rodoviários Cb PM Carlos e Cb PM Pagotti.

Foto: Repórter Naressi

Informações: Base Operacional da Polícia Militar Rodoviária de Pirassununga