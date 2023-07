Jovens — Como desenvolver habilidades para o mercado de trabalho?

Você sabia que 15 de julho foi o Dia Mundial das Habilidades dos Jovens? A data, criada pela Organização das Nações Unidas, trouxe uma importante reflexão: será que os jovens estão preparados para o mercado de trabalho?

Uma pesquisa realizada em 92 países pela Comissão de Educação da Unicef, em 2022, revela que três de cada quatro jovens com idade entre 15 e 24 anos não possuem as habilidades necessárias para conseguir um emprego. Também indicou que jovens em países mais pobres têm menos oportunidades para desenvolver as habilidades necessárias para o mercado de trabalho. Além disso, os jovens estão enfrentando uma crise por causa do alto índice de evasão escolar e dos desafios para concluírem o ensino médio.

“Os jovens de países em desenvolvimento talvez pensem que o que a escola oferece não ajuda muito”, adiciona a pesquisa. No entanto, “uma habilidade exigida em todas as áreas – técnica, comercial, acadêmica – é a habilidade de comunicação. Por isso, mesmo que a escola não ofereça um treinamento para o mercado de trabalho, é importante se tornar habilidoso em escrever, ouvir e falar bem o idioma.”

A pandemia e as dificuldades impostas pelo mercado de trabalho estão contribuindo para o aumento da taxa de desemprego dos jovens. Estima-se que o número de jovens desempregados ao redor do mundo chegue a 73 milhões, de acordo com uma pesquisa do Global Employment Trends for Youth 2022: Investing in transforming futures for young people.

No site jw.org, os jovens podem encontrar conselhos práticos para ajudá-los a desenvolver habilidades para o mercado de trabalho, procurar um emprego ou planejar o seu futuro.

“Gosto muito do site jw.org, porque é fácil de navegar e tem diversas atividades interativas. O conteúdo do site me ajudou a desenvolver habilidades, a ser uma pessoa mais adaptável e a ter uma boa atitude no trabalho”, disse Andressa, de Goiânia, GO.

Por exemplo, o artigo “Como obter (e manter!) um emprego?” dá sugestões realistas aos jovens. Algumas dicas desse artigo são:

• A escola é um campo de formação profissional

• A persistência compensa

• Onde encontrar empregos

• Conserve seu emprego

• Como se dar bem com os colegas de trabalho

• A pontualidade é importante

• O valor da honestidade

“Com tudo o que está acontecendo no mundo, é vital que todos os jovens tenham acesso ao maior número de informações possíveis para ajudá-los a se prepararem para o futuro”, declara Kleber Barreto, porta-voz nacional das Testemunhas de Jeová. “Nosso site, jw.org, é um recurso inestimável para as famílias, com conselhos bíblicos práticos para os jovens, sobre como alcançar alvos, ser equilibrados e cultivar qualidades como paciência, responsabilidade e desenvolver ética profissional.”

VEJA ARTIGOS RELACIONADOS AO TEMA EM JW.ORG

O site jw.org é o site oficial das Testemunhas de Jeová. É o site mais traduzido do mundo. Ele tem artigos, áudios e vídeos em mais de 1.075 idiomas – incluindo 100 línguas de sinais e 50 brailes. Os conselhos são baseados em princípios bíblicos e têm ajudado pessoas de diferentes povos, culturas e crenças.



