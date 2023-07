Alcoa realiza ação de voluntariado na Casa do Caminho em Poços de Caldas

Dedicação e comprometimento com as pessoas marcaram a segunda edição do ACTION 2023, promovido pela Alcoa Poços de Caldas em parceria com o Instituto Alcoa, no último sábado, 22 de julho. Um grupo de 30 colaboradores(as) passou a manhã na Casa do Caminho, no Conjunto Habitacional Caio Junqueira, em Poços, realizando atividades voluntárias.

A instituição de caridade atua no município há quase 40 anos, auxiliando pessoas em situação de vulnerabilidade social. Com objetivo de conscientizar sobre a importância de manter a organização e a limpeza das salas, os(as) colaboradores(as) da Casa do Caminho participaram de uma bate-papo sobre 5S, metodologia que conscientiza sobre a importância de manter ambientes limpos, organizados, produtivos e seguros. As atividades também incluíram organização da sala de leitura, contação de histórias e preparação de lanche temático de festa junina para as crianças.

“Foi gratificante ajudar de alguma forma. Primeiro visitamos a instituição, analisamos o que estavam precisando de forma imediata e realizamos uma campanha interna para arrecadação de livros de diversos gêneros. Depois, nossos(as) voluntários(as) ajudaram na montagem da sala de leitura”, conta o colaborador Cesar Bonini, Cesar Bonini, analista de controles da área de Backoffice.

A Casa do Caminho também receberá uma doação de R$ 10 mil do Instituto Alcoa. Ao longo de 25 anos de parceria, a Alcoa Poços de Caldas, por meio da Alcoa Foundation e do Instituto Alcoa, já investiu mais de R$458 mil em projetos, como a construção do prédio para realização de cursos profissionalizantes, implantação de cursos, aquisição de recursos, ampliação e construção de espaços e realização de ações. “Só tenho a agradecer a Alcoa pela parceria. Somos uma casa grande e ter esse apoio é muito importante para nós”, disse a coordenadora Sandra Marques.

A parceria também proporciona benefícios aos colaboradores(as), como é o caso de Larissa Vieira Arão, analista administrativo da área de Comercial, que participou pela primeira vez como voluntária. “Eu sempre achei muito legal essas ações que a Alcoa faz com toda a comunidade. O

que me motivou foi poder ajudar. É muito importante a gente ter empatia e ajudar com os meus colegas”, concluiu.



Sobre o ACTION

A Alcoa realiza ACTIONs em organizações sem fins lucrativos e formalizadas que prestam serviço à comunidade e estão localizadas e/ou beneficiam as comunidades de Poços de Caldas (MG), Caldas (MG) e Divinolândia (SP), onde tem operações. Prioritariamente, as organizações devem ter como foco as áreas de educação e geração de trabalho e renda.

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, em 1965. Com 1.200 colaboradores (diretos e indiretos), a unidade foca em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio.

Dedicada à produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a companhia destina para o mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo Eco Source. Não por acaso, em Poços de Caldas foi instalada a primeira planta de filtração da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco. A tecnologia aplicada neste equipamento é referência para a indústria do alumínio internacionalmente, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo.



Informações e Fotos: Assessoria de Imprensa Alcoa