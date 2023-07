Cantor e compositor Anderson Martins faz trabalhos em Portugal

O cantor e compositor Anderson Martins têm motivos de sobra para comemorar. No início de 2023 foi contratado por uma das maiores agências de shows da atualidade, a Panela Entertainment, com sede em Portugal, Estados Unidos e Brasil. “- Enxergamos nele um grande potencial para o mercado atual. Suas canções conectam ao cotidiano e sua voz possui um timbre muito especial.” – comenta Ricardo Espindola – produtor do artista.

A sequência dos trabalhos não poderia ter resultados melhores. Sua agenda de shows aumentou bastante e firmou parceria com a gravadora espanhola Altafonte, a mesma que distribui internacionalmente outros grandes artistas brasileiros como Gilberto Gil, Alok e Chico César.

Agora, Anderson Martins está de malas prontas para o maior desafio de sua carreira: Levar sua música aos europeus.

O cantor desembarcou em Lisboa, Portugal, no dia 27, para gravar um single com renomados produtores internacionais. A agenda lotada conta ainda com um show exclusivo no lendário Chaplin Lisbon, além de participar da turnê da banda Melim, que passa por várias cidades de portugal.

“Estou muito feliz e é inexplicável o sentimento de poder levar minha música, meu trabalho para fora do país, algo que até o início do ano eu nem imaginava que seria possível. Além de ser a realização de um sonho é um grande privilégio poder realizar isso tudo juntamente com a equipe da Panela e a Altafonte, que estão acreditando no meu trabalho.” – comenta Anderson Martins.

Fotos e informações: Assessoria de Imprensa Anderson Martins