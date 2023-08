Comunidade de Santo Antônio do Jardim celebra o dia de São Cristóvão

A comunidade de Santo Antônio do Jardim celebrou na manhã desse domingo o dia de São Cristóvão, padroeiro dos peregrinos e motoristas comemorado em 25 de julho. Foi realizada uma missa e a benção dos veículos no Posto de Combustíveis que leva o nome do santo.