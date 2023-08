CMG apura falsificação de atestados médicos em Poços de Caldas

Em investigação sobre crime de falsificação documental, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) desencadeou, na tarde dessa quarta-feira (2/8), operação no bairro Vila Rica, em Poços de Caldas, Sul do estado. Durante a ação, policiais civis cumpriram mandado de busca e apreensão na casa de um homem, investigado por vender atestados falsos para trabalhadores da cidade.

No local das buscas foram arrecadados atestados falsos, além de equipamentos de informática com os arquivos utilizados na fraude. Aos policiais, o indivíduo confessou a prática criminosa, dizendo que cobrava R$ 20 por dia de licença.

A ação policial foi coordenada pela 6ª Delegacia de Polícia em Poços de Caldas.

Investigação

As apurações iniciaram há cerca de dois meses, após representantes de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) denunciarem que empresas da cidade estariam questionando a autenticidade de atestados médicos apresentados por trabalhadores, no intuito de abonar faltas. Na unidade de saúde, os profissionais constataram que grande parte desses atestados eram falsos.

Diante disso, a Polícia Civil passou a apurar a origem desses documentos, sendo constatado que um indivíduo, morador do bairro Vila Rica, seria o responsável pela fraude. Foi então representado à Justiça pelo mandado de busca e apreensão, o qual foi cumprido ontem.

Alguns trabalhadores que apresentaram atestados falsos já foram conduzidos à Delegacia para prestar esclarecimentos. A conduta desses profissionais, além da esfera criminal, também reflete na área trabalhista, visto que tal situação pode resultar em demissão por justa causa.

As investigações continuam.

Informações : Policia Civil