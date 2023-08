Gerente e família são feitos reféns em Ipuiúna durante assalto a agência bancária

Uma agência bancária da cidade de Ipuiuna, a cerca de 50 km de Andradas, foi alvo de bandidos. De acordo com as informações repassadas pela Polícia Militar, a gerente do Banco do Brasil e a família dela foram feitos reféns.

Os criminosos invadiram a casa da funcionária do banco por volta das 19 horas desta quarta-feira e renderam pai, mãe e irmão, que foram amarrados e presos em um quarto. Já na manhã desta quinta-feira, por volta das 7 horas, um dos autores obrigou a vítima a se deslocar até a agência bancária, determinou que ela abrisse o cofre e retirasse o dinheiro. Em seguida, fugiu em um carro que seria de outra funcionária do banco. O valor furtado não foi divulgado.

As câmeras de segurança filmaram toda a ação. A polícia foi acionada pela central de monitoramento do banco através do botão de pânico. Aconteceu a ação de cerco e bloqueio, além do apoio aéreo. O carro usado na fuga estava abandonado em uma estrada vicinal de acesso a cidade de Ouro Fino. Os autores ainda não foram localizados.

Informações : PM

Foto : Rede Social