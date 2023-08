Homem de 66 anos morre após capotamento na zona rural de Andradas

Na manhã desta sexta-feira (04) foi registrado um acidente com vítima fatal na estrada do bairro Tira Fogo, zona rural de Andradas.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros o profissionais foram acionados por uma pessoa que passava pelo local e encontraram o carro capotado fora da estrada. O fusca era conduzido pelo motorista de 66 anos, que infelizmente não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O corpo de Cirineu Vicente foi encaminhado para o IML. De acordo com a Funerária Bom Pastor o horário do sepultamento ainda está definido. As causas do acidente vão ser apuradas pela polícia