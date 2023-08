Ônibus derruba parede de imóvel após acidente

Na noite desta sexta-feira (4) aconteceu um acidente no Bairro Jardim David de Paiva em Andradas. De acordo com informações da Polícia Militar o ônibus escolar da Prefeitura bateu contra um imóvel, causando o desabamento de uma parede. O condutor de 31 anos deixou o local, conduzindo o veículo até o Almoxarifado Municipal.

Ainda segundo a PM o motorista foi localizado e relatou que perdeu o controle do veículo, ocasionando o acidente. Informou ainda que fez uso moderado de cerveja, porém recusou a soprar o etilômetro. Por se tratar de crime de menor potencial ofensivo, foi registrada a ocorrência com encaminhamento do documento para autoridade judiciária.

Foto e informações: PM