Imagens das câmeras de segurança flagraram o momento da batida de um carro e uma moto.

Na madrugada de domingo foi registrado um acidente na Avenida Fedspalto, Vila Santa Rita. As imagens das câmeras de segurança postadas nas redes sociais flagraram o momento da batida. De acordo com a Policia militar o condutor do carro deparou-se com uma motocicleta vindo na contramão de direção, tentou evitar o acidente mas não conseguiu. ainda segundo o boletim de ocorrência, já o condutor da moto de 17 anos relata que um veículo havia entrado na contramão de direção e colidiu contra sua moto. Também afirmou que não possui carteira de habilitação e sentia muitas dores nas pernas e nos braços. De acordo com informações da Santa Casa o condutor da moto recebeu atendimento no hospital e foi transferido para Poços de Caldas.