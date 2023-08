Na manhã desta segunda-feira três veículos se envolveram em acidente na rodovia MG 455, próximo ao radar

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária o condutor da FIAT/ Strada informou que seguia sentido Andradas x Ibitiura de Minas. O veículo na sua frente, um Monza conduzido por um senhor de 68 anos perdeu o controle em uma curva, invadiu a contramão de direção e colidiu frontalmente com um caminhão. Ainda segundo o boletim, o motorista do Fiat Strada não conseguiu evitar o envolvimento no acidente. O caminhão ficou atravessado na pista. Populares orientaram os carros que passaram pelo local até a chegada da polícia. O senhor que conduzia o Monza foi socorrido pelo SAMU e levado para o hospital. Os outros envolvidos não tiveram ferimentos.