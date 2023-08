Agosto Dourado: Consultora de amamentação vive a experiência com o filho que chegou recentemente

O mês de agosto tem cor e é dourado. Trata-se da campanha que enfatiza a importância do aleitamento materno. Nossa equipe de reportagem conversou com uma especialista no assunto. A consultora de amamentação Leide Oliveira Salvi está em um momento muito especial da sua vida. Deu uma pausa nos afazeres profissionais para cuidar do pequeno Vitor.