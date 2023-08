Ônibus escolar derruba parede de oficina

O muro de uma oficina ficou destruído depois que foi atingido por um ônibus na noite da ultima sexta-feira, 04 de agosto.

De acordo com a Polícia Militar, por se tratar de crime de menor potencial ofensivo, foi registrada a ocorrência com encaminhamento do documento para autoridade judiciária. Segundo a Secretaria de Educação o caso será apurado internamente, mediante processo administrativo disciplinar, onde serão verificados os motivos pelos quais o servidor estava na posse do veículo naquele momento e local, cujo intuito é tomar as providências corretas.