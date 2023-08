Começa nesta quinta-feira (10) a tradicional festa do Asilo São Vicente de Paulo

Após o sucesso da “Queima do Alho” agora a equipe do Asilo São Vicente de Paulo se prepara para a tradicional festa. Começa nesta quinta-feira e vai até Sábado no Pavilhão do Vinho a partir das 19 horas. A programação inclui música ao vivo, kimbol e serviço de bar completo com polenta, batata frita, lanche de hamburguer de linguiça, chopp, refrigerante, cerveja, entre outras atrações.

No domingo, 13 de agosto, acontece o tradicional desfile com os mantimentos doados na Campanha da sacolinha às 11 horas. Logo depois tem leilão de gado e forró na sede da entidade.

O Asilo São Vicente Paulo abriga 66 idosos que recebem cuidados diários dos colaboradores e voluntários. O endereço é Rua Tiradentes, 785