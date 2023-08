Quadro comemorativo “A Cara do Seu Pai” – 11 de agosto

A ANTV oferece a oportunidade para você homenagear seu exemplo de vida. Basta enviar uma foto de pai com filho ou da família para WhatsApp 9 9731 9948 ou trazê-la aqui na sede na rua Delfim Moreira, 531 A. As imagens serão exibidas no quadro “𝘼 𝘾𝙖𝙧𝙖 𝙙𝙤 𝙨𝙚𝙪 𝙋𝙖𝙞” que é comemorativa ao dia dos pais. Participe e mostre o quanto você ama a sua família!