Andradas terá CEPs específicos por logradouro a partir de 16 agosto

A partir desta quarta-feira (16), a área urbana do distrito sede do município de Andradas contará com CEPs específicos para seus logradouros. Ou seja, cada avenida, praça, rua e travessa passam a ter um CEP individual.

Os novos CEPS serão codificados na faixa entre 37838-000 a 37842-898, substituindo o CEP geral (37795-000) , que vinha sendo utilizado para todos os logradouros. Também foram criados ou alterados os CEPs únicos das localidades abaixo:

– Óleo: 37843-000

– Distrito Gramínea: 37843-500

– Distrito Campestrinho: 37844-000

– Área Rural: 37842-899

A nova codificação facilita a localização de endereços, beneficiando moradores e empresas que prestam serviços na cidade. O sistema ainda permite que o CEP seja usado como referência de garantia de confirmação de endereço, prática comum entre empresas de diversos segmentos.

Recomenda-se que a população entre em contato com seus correspondentes e empresas onde possuam cadastro para informar o novo CEP do seu endereço. Sistemas de bancos e empresas que trabalham conectados ao banco de dados dos Correios serão atualizados com os dados novos por logradouro.

Os CEP(s) específicos estarão disponíveis para consulta no Portal Correios: Consulta de CEP