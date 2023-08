Representantes de Andradas participam do concurso para Rei e Rainha do Rodeo de Jaguariúna

Dois representantes de Andradas participam do concurso que vai eleger o rei e rainha do Jaguariúna Rodeo Festival. A votação começa no dia 28 de agosto.