Alunos da Daniel Ribeiro Moggi participam de programa de origem japonesa com foco em organização

A Escola Daniel Ribeiro Moggi está fazendo parte de um programa de origem japonesa muito interessante, trata-se do “5 S”, que tem como objetivo organizar diferentes setores da instituição com base na organização, padronização e limpeza. Quem conta os detalhes pra gente é a galerinha do Projeto Minha Escola na TV.