Parque Ambiental da Alcoa recebe alunos de escolas de Andradas

Na primeira quinzena de agosto, o Parque Ambiental da Alcoa Poços de Caldas recebeu 120 alunos de escolas de Andradas para os programas Parque de Portas Abertas e Cultivando a Mata Atlântica, promovidos pela área de Relações Externas e Comunicação da empresa.

A Escola Estadual Doutor Alcides Mosconi participou do programa Parque de Portas Abertas nos dias 7, 9 e 11 de agosto, quando alunos(as) do 2º ano do Ensino Médio conheceram mais a respeito do processo de mineração, ações de sustentabilidade e as instalações do Parque, incluindo o Viveiro de mudas nativas e uma trilha em área reabilitada. “Os(as) alunos(as) puderam vivenciar na prática o que está sendo estudado nas teorias das aulas, refletindo sobre o tema de sustentabilidade”, explica a professora de biologia, Gabriela Longhi.

Já a Escola Estadual Professor Edmundo Vieira está participando do programa Cultivando a Mata Atlântica durante o mês de agosto. Nos dias 8 e 15, os estudantes conheceram o Parque Ambiental, o Viveiro de Mudas e trilhas, e até o final do mês, também devem fazer uma visita ao Zoo das Aves. A diretora Cristina do Couto conta que, até o momento, a recepção da Alcoa Poços de Caldas foi importante para potencializar o conhecimento das turmas. “A iniciativa também estimula os jovens a colocarem em prática ações que beneficiem toda a sociedade”.

Para o aluno Maurício Silva, de 15 anos, do 1º ano do Ensino Médio, a experiência foi repleta de novos aprendizados. “Tivemos uma palestra sobre diferentes espécies de animais e plantas e depois fizemos uma trilha com explicações sobre a natureza”, conta.

Elivelton Ferraz, analista de Relações Externas e Comunicação, explica que o Cultivando a Mata Atlântica tem como objetivo ampliar o conhecimento sobre a realidade ambiental da região e o bioma da Mata Atlântica. O projeto é realizado desde 2014 para alunos(as) das redes públicas de Poços de Caldas, Andradas e Caldas, em Minas Gerais, e Divinolândia, em São Paulo, e tem como parceiros: Secretaria Municipal de Educação de Poços de Caldas, Fundação Jardim Botânico, Zoo das Aves e Consultoria Enutrium.

O programa Parque de Portas Abertas apresenta o Parque Ambiental da Alcoa Poços de Caldas, incluindo o viveiro de mudas e as trilhas, escolas públicas e privadas, além de instituições da região. “Compartilhar iniciativas de sustentabilidade e promover educação ambiental para crianças e adolescentes é fundamental para criarmos adultos responsáveis e conscientes sobre a riqueza do meio ambiente”, destaca Elivelton.



Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, em 1965. Com 1.200 colaboradores (diretos e indiretos), a unidade foca em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio. Dedicada à produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a planta destina para o mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource. Conforme a estratégia de mineração de baixo impacto da Alcoa, a unidade adota medidas para ampliar seu legado positivo. Não por acaso, em Poços de Caldas foi instalada a primeira planta de filtração da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco – tecnologia referência para a indústria do alumínio, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo. Ao mesmo tempo, o Parque Ambiental comprova, há 30 anos, a seriedade do compromisso da Alcoa com a recuperação de áreas mineradas, tendo a primeira trilha do estado de Minas Gerais em área reabilitada com mata nativa, sendo um espaço de educação ambiental e engajamento social.

Fotos e informações : Assessoria de Comunicação Alcoa