Entrevista na seção TV Atende faz parte da programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla

A APAE de Andradas lançou a programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que será comemorada entre os dias 21 e 28 de agosto. A finalidade é promover a conscientização da sociedade sobre a importância de práticas inclusivas e de respeito às diferenças, combatendo o preconceito e a discriminação. O tema deste ano é “Conectar e somar para construir inclusão.

Uma das ações é a entrevista com o jornalista e publicitário João Guilherme Bretas na seção TV Atende. O profissional tem uma história de superação, enfrentou os desafios mesmo diante das limitações físicas. Foi um dos alunos da APAE na infância e se tornou inspiração para outros jovens. A exibição vai acontecer no dia 24 de agosto, às 19h30, no Telejornal Integração. Acompanhe pelo canal 36.1 e site www.tvandradas.com.br.

A outras atividades são:

21 de agosto

08h – Abertura oficial na Praça Cel. Antonio Augusto de Oliveira

– Almoço na Maçonaria

22 de agosto

– Visita ao mercado de trabalho e atividades internas na APAE

23 de agosto

– Culto ecumênico com Cônego Mauro Morais e pastor Daniel Brito

– Almoço no restaurante “Aldeia Fazenda Velha”

24 de agosto

09h00 – Live – roda de conversa com as famílias

19h30 – Entrevista na Seção TV Atende com o jornalista e publicitário João Guilherme Bretas

25 de agosto

13h30 – Entrevista com os pais de aluno Pamela Ronzani de Oliveira e Paulo Henrique de Oliveira na rádio Nova FM com a locutora Dani Arquaz

28 de agosto

Piquenique no Sítio Santa Clara