Vinícola Beloto investe na colheita de inverno com a variedade Jacques

Vinícola Beloto investe na colheita de inverno com a variedade Jacques

A produção de vinho em Andradas passa de geração em geração. Com a chegada da tecnologia, o investimento é em qualidade. Uma das adegas mais tradicionais do município é da família Beloto, atua no segmento desde 1929 e hoje aposta na colheita de inverno. Mantém o plantio de uvas em belos parreirais na zona rural